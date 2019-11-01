Актриса Кристина Асмус потребовала компенсацию за свое фото на надгробии

Российская актриса Кристина Асмус, собирается взыскать компенсацию за моральный ущерб после того, как ее фото было размещено на надгробии в рамках ритуальной выставки «Некрополь» на ВДНХ, сообщил ее адвокат Анатолий Кучерена.

«В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», – сказал Кучерена «Интерфаксу».

«Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и «опубликовала» на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей», – пояснил адвокат.

По его словам, подобные действия со стороны компании являются «грубейшим нарушением закона», так как Гражданский кодекс защищает использование фото человека без его согласия.

«В настоящий момент мы работаем над текстом иска о возмещении морального ущерба, поскольку действия компании стали потрясением не только для Кристины Асмус, но и ее близких», – добавил Кучерена.

Адвокат подчеркнул, что надеется на досудебное урегулирование конфликта. Он добавил, что вскоре компании будет предъявлена претензия с требованием принести извинения Асмус, а также установлена сумма, которую компания готова предложить в качестве компенсации за моральный ущерб. «Эти деньги в случае их выплаты будут направлены в один из детских домов, либо в помощь больным детям», – добавил Кучерена.

Ранее Кристина Асмус ответила телеведущей Ксении Собчак, которая пожаловалась на недостаток просмотров ее интервью из-за груди актрисы.