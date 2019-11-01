Дело об убийстве защитившего мать подростка в Северодвинске передано в суд

Завершено расследование уголовного дела о гибели подростка в Северодвинске, который пытался защитить мать от нападения пьяного соседа и получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве отметили, что обвиняемый не признавал вину в ходе следствия, а также заявлял о причастности к преступлению других лиц. Однако все заявления было опровергнуты следствием.

Кроме того, он прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость.

Инцидент произошел в мае 2017 года: мать 15-летнего подростка выпивала с соседом по коммунальной квартире, между ними возникла ссора, мужчина нанес женщине многочисленные удары гантелей и ножом. Сын вступился за женщину, но получил три удара гантелей. Иван год пробыл в коме и в декабре 2018 года умер.

Подросток был посмертно награжден орденом Мужества. Также он был награжден медалью СК «Доблесть и отвага».

Соседа осудили на 14,5 лет колонии за покушение на убийство. Впоследствии приговор отменили и предъявили дебоширу обвинение уже в убийстве.