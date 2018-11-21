Защитивший мать от пьяного соседа в Северодвинске подросток скончался

В СК России по Архангельской области сообщили о смерти подростка, который в мае 2017 года получил тяжелые травмы. Юноша встал на защиту матери от пьяного соседа.

Инцидент произошел в мае 2017 года: мать 15-летнего подростка выпивала с соседом по коммунальной квартире, между ними возникла ссора, мужчина нанес женщине многочисленные удары гантелей и ножом. Сын вступился за женщину, но получил три удара гантелей, сообщается на сайте регионального СК России.

Виновный был отправлен в колонию на 14,5 лет и должен выплатить 1 млн руб. семье за моральный ущерб.

Пострадавший подросток был доставлен северодвинскую больницу, где ему провели экстренную операцию, он провел в коме год.

«Очевидно, что медицинские работники сделали все возможное и даже сверх того», – отмечается в сообщении ведомства, отметив, что следователи проверят работу участкового и службу опеки, поскольку ранее судимый мужчина, избивший подростка и его мать, бесконтрольно жил с семьей в одной квартире.

Напомним, пытавшегося спасти сестру от насильника подростка наградили медалью посмертно.