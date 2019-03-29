Защитившего мать от соседа подростка посмертно наградили орденом Мужества

Защитивший мать от нападения пьяного соседа подросток Иван Крапивин, скончавшийся от полученных травм, был посмертно награжден указом президента Владимира Путина орденом Мужества.

Трагедия случилась в Северодвинске в мае 2017 года, мать Ивана употребляла спиртное с соседом, между ними возникла ссора и мужчина нанес ей множество ударов гантелей и ножом, передает РИА «Новости».

Юноша встал на защиту матери, но сам получил три удара гантелей. Его доставили в северодвинскую больницу и провели экстренную операцию, после чего направили в больницы Архангельска и Москвы. Иван год пробыл в коме и в декабре 2018 года умер.

Соседа осудили на 14,5 лет колонии, он также должен будет выплатить семье 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича – учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» города Северодвинска Архангельской области (посмертно)», – говорится в указе президента России.

Напомним, мальчик ранее также был награжден медалью СК «Доблесть и отвага» посмертно.

Начальник комплексной смены аэропорта в Сочи Владимир Бегиян, скончавшийся от сердечного приступа при ликвидации последствий аварийной посадки самолета в 2018 году, также был награжден президентом посмертно медалью «За спасение погибавших».

В сентябре 2018 года самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки, у лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель.

На борту были 164 пассажира и шесть членов экипажа, в результате ЧП пострадали 18 человек.

«Наградить медалью «За спасение погибавших» Бегияна Владимира Николаевича – руководителя комплексной смены центра управления ресурсами акционерного общества «Международный аэропорт Сочи», Краснодарский край (посмертно)», – говорится в указе президента.

Бегиян работал в сочинском аэропорту более 33 лет, с мая 1985 года. Он начинал трудиться диспетчером-контролером и дослужился до начальника комплексной смены. За время работы награжден благодарностью Министерства транспорта, нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта».