Адвокат назвал законным решение суда по иску ФБК к Минюсту

Замоскворецкий районный суд Москвы, отклонивший иск так называемого Фонда борьбы с коррупцией к Министерству юстиции, поступил абсолютно обоснованно, сказал адвокат Роман Кучин.

«Это решение законное. Раз они ведут деятельность на территории России, то сами должны были заявить о себе, как того требует закон. Почему скрывали этот факт, непонятно. Раз не уведомили о том, что получают средства из-за рубежа, то это сделали те, кто следит за этим. Это нормально», – приводит слова Кучина РАПСИ.

В свою очередь адвокат Станислав Акимов отметил, что ФБК следовало своей деятельностью, а не при помощи саморекламы, доказывать, что они не являются иностранным агентом.

«Когда спор из юридической плоскости выходит, то начинается хайп, пиар и самореклама. ФБК признан иноагентом, но теперь уже использует этот момент в своих целях. Главным доказательством было бы неполучение средств, но доказано обратное. Доказывать, что они не иноагенты, нужно было своей деятельностью», – сказал Акимов.

Напомним, в пятницу Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение внести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.

Представитель Минюста в зале суда заявлял, ФБК, несмотря на блокировку счета, все равно мог вернуть деньги или отказаться от них, публично заявив об этом. «Фонд таких действий не предпринял, значит, фонд [деньги] принял», – приводят «Ведомости» заявление представителя ведомства. Вернуть деньги ФБК решил только после включения в реестр иностранных агентов, добавил он.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.