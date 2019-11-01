Склад древесины загорелся на площади 1,7 тыс. кв. м. в Подмосковье

В подмосковном Чехове произошел пожар на складе, где хранится древесина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар охватил 1,7 тыс. кв. м. площади. Возгорание произошло в здании на Комсомольской улице, передает РИА «Новости».

К настоящему моменту пожар локализован. Пламя последовательно распространялось с 900 до 1,7 тыс. «квадратов». Пожару присвоили третий номер сложности из трех.

По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 15 единиц техники и 56 человек.