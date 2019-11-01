Нефть подорожала после снижения цен в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут, но по итогам всей недели демонстрируют резкое снижение на фоне сохраняющихся опасений об ослаблении глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 13 центов – до 59,75 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 27 центов – до 54,45 долларов за баррель, передает «Интерфакс».

«С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с растущими опасениями падения спроса на нефть», – отмечает аналитик по сырьевому сектору в Сеуле Ким Со Хюн.

По ее словам, шансы на подъем цен невелики, если ОПЕК не примет решение о более значительном ограничении добычи на декабрьском заседании.