Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку

Медики рассказали, как выбрать правильную шапку, которая защитит от холода, и каковы последствия слишком теплого головного убора.

По словам вице-президента Евразийской трихологической ассоциации Ольги Кохас, к выбору шапки необходимо подойти очень ответственно, обращая внимание на материал, из которого она изготовлена, передает РИА «Новости».

Так, если на улице не более 10 градусов мороза, то головной убор должен быть легким, трикотажным, чтобы не «перепарить» голову. Можно также надеть капюшон.

Если же мороз более 15 градусов, то стоит отдать предпочтение шапке с войлочным утеплителем, что прекрасным образом влияет на сохранение температуры.

Врач-терапевт Виктор Лишин подчеркнул, что шапка должна быть хоть чуть-чуть, но дышащая.

«Голова не должна чрезмерно нагреваться, иначе голова будет потеть, может быть перегрев кожных покровов, это может вызвать в первую очередь какие-то неприятные ощущения, но и может влиять и на головной мозг», – сказал Лишин.

Специалисты также отмечают, что шапку необходимо обязательно снимать в помещениях и в транспорте, поскольку на ней скапливается много грибков и бактерий, которые провоцируют раздражение кожи. Именно поэтому головной убор нужно не забывать стирать.

«Идеально если в арсенале есть несколько шапок, две-три, пока одна в стирке, другую носим», – отметила Кохас.

Отказ от стирки, по словам экспертов, может даже привести к стафилококковым инфекциям.

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