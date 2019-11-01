Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку

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1 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Латвийскому правозащитнику грозит тюрьма за защиту русских

Русские правозащитники не хотят защищать своего латвийского коллегу Александра ГапоненкоФото: Grigorijlv/YouTube
«Решили отомстить за то, что я не соглашался с их определением русских как вшей». Такими словами правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко оценивает процесс, который возбудило против него латвийское государство. В прошлом году он уже провел за решеткой четыре месяца, теперь его хотят отправить туда снова. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Либерализм вступил в новую стадию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Любого противника либерализма сегодня «свободная пресса» может обвинить в самых страшных грехах и начать преследовать за «аморалку». Вплоть до требования уволить с работы, выселить из района и даже лишить избирательных прав. Подробности...

Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...
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              Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку

              1 ноября 2019, 08:59

              Текст: Евгения Шестак

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              Медики рассказали, как выбрать правильную шапку, которая защитит от холода, и каковы последствия слишком теплого головного убора.

              По словам вице-президента Евразийской трихологической ассоциации Ольги Кохас, к выбору шапки необходимо подойти очень ответственно, обращая внимание на материал, из которого она изготовлена, передает РИА «Новости».

              Так, если на улице не более 10 градусов мороза, то головной убор должен быть легким, трикотажным, чтобы не «перепарить» голову. Можно также надеть капюшон. 

              Если же мороз более 15 градусов, то стоит отдать предпочтение шапке с войлочным утеплителем, что прекрасным образом влияет на сохранение температуры.

              Врач-терапевт Виктор Лишин подчеркнул, что шапка должна быть хоть чуть-чуть, но дышащая.

              «Голова не должна чрезмерно нагреваться, иначе голова будет потеть, может быть перегрев кожных покровов, это может вызвать в первую очередь какие-то неприятные ощущения, но и может влиять и на головной мозг», – сказал Лишин.

              Специалисты также отмечают, что шапку необходимо обязательно снимать в помещениях и в транспорте, поскольку на ней скапливается много грибков и бактерий, которые провоцируют раздражение кожи. Именно поэтому головной убор нужно не забывать стирать.

              «Идеально если в арсенале есть несколько шапок, две-три, пока одна в стирке, другую носим», – отметила Кохас.

              Отказ от стирки, по словам экспертов, может даже привести к стафилококковым инфекциям. 

              Ранее специалисты Роскачества посоветовали, как правильно хранить зимнюю одежду и обувь.


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