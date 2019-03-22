Россиянам рассказали, как хранить зимнюю одежду

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22 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию

В своем выступлении в среду в Анкаре Эрдоган снова говорил о теракте в Новой ЗеландииФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией. Среди пятидесяти убитых в мечетях города не было граждан Турции, но Эрдоган давно уже выступает как представитель всего исламского мира. В этот раз турецкий лидер напомнил австралийцам и новозеландцам о судьбе их прадедов, погибших в Первой мировой войне. В Австралии оскорбились. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как я стал русским патриотом

Андрей Бабицкий, журналист
Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...

Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
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Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
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            Россиянам рассказали, как хранить зимнюю одежду

            22 марта 2019, 08:31

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Специалисты Роскачества посоветовали, как правильно хранить зимнюю одежду и обувь в весенне-летний период.

            Как отмечают специалисты, в первую очередь вещи необходимо выстирать и вычистить. «Руководствуясь информацией на ярлычках, сдайте одежду в химчистку или постирайте самостоятельно: свитера, шарфы и вязаные шапки – в режиме деликатной стирки, в холодной воде, пуховики – со специальными мячиками, их можно заменить теннисными», – говорится в сообщении Роскачества.

            Отмечается, что при стирке нужно использовать специализированные моющие средства для шерсти и пуха. «Куртки на пуху нужно сушить, время от времени взбивая наполнитель, вязаные изделия – на горизонтальной поверхности, расправив их на полотенце», – уточнили в ведомстве. Эксперты также добавили, что, если заметных загрязнений на дубленке или шубе нет, то лучше просто пропылесосить их.

            «Солнечный свет гибелен для яиц моли, так что желательно хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти. Вещи со складками после стирки следует прогладить сразу же – спустя несколько месяцев это будет сделать гораздо труднее. Дубленку после просушивания нужно обработать специальным влагоотталкивающим составом – ищите его в обувном отделе», – добавили в Роскачестве.

            Также специалисты посоветовали и средства защиты от моли. Например, можно использовать специальные саше или сделать их самостоятельно – из лоскутков льняной ткани или марли и высушенных корочек цитрусовых, веточек лаванды, полыни, ромашки, мяты или розмарина. Не надо забывать и о защите одежды от пыли: следует поместить вещи в специальные тканевые мешки.

            Пуховики можно хранить не на плечиках, а в чехле в сложенном состоянии, но тогда, чтобы не лишить его объема, следует иногда доставать изделие и встряхивать.

            Также в Роскачестве советуют обратить внимание и на специальные пункты хранения вещей. «Любимую шубку лучше всего сдать в специализированное хранилище, а если такой возможности нет - разместить ее в шкафу в тканевом чехле и периодически проветривать на балконе», – сказали в ведомстве.

            Зимнюю обувь тоже следует хранить правильно. Лучше поставить ее подошвами на ровную поверхность, а внутрь положить мешочки с содой, они помогут оставить ее сухой. Также не стоит пренебрегать и защитой обуви от моли.


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