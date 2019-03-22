Россиянам рассказали, как хранить зимнюю одежду

Специалисты Роскачества посоветовали, как правильно хранить зимнюю одежду и обувь в весенне-летний период.

Как отмечают специалисты, в первую очередь вещи необходимо выстирать и вычистить. «Руководствуясь информацией на ярлычках, сдайте одежду в химчистку или постирайте самостоятельно: свитера, шарфы и вязаные шапки – в режиме деликатной стирки, в холодной воде, пуховики – со специальными мячиками, их можно заменить теннисными», – говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что при стирке нужно использовать специализированные моющие средства для шерсти и пуха. «Куртки на пуху нужно сушить, время от времени взбивая наполнитель, вязаные изделия – на горизонтальной поверхности, расправив их на полотенце», – уточнили в ведомстве. Эксперты также добавили, что, если заметных загрязнений на дубленке или шубе нет, то лучше просто пропылесосить их.

«Солнечный свет гибелен для яиц моли, так что желательно хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти. Вещи со складками после стирки следует прогладить сразу же – спустя несколько месяцев это будет сделать гораздо труднее. Дубленку после просушивания нужно обработать специальным влагоотталкивающим составом – ищите его в обувном отделе», – добавили в Роскачестве.

Также специалисты посоветовали и средства защиты от моли. Например, можно использовать специальные саше или сделать их самостоятельно – из лоскутков льняной ткани или марли и высушенных корочек цитрусовых, веточек лаванды, полыни, ромашки, мяты или розмарина. Не надо забывать и о защите одежды от пыли: следует поместить вещи в специальные тканевые мешки.

Пуховики можно хранить не на плечиках, а в чехле в сложенном состоянии, но тогда, чтобы не лишить его объема, следует иногда доставать изделие и встряхивать.

Также в Роскачестве советуют обратить внимание и на специальные пункты хранения вещей. «Любимую шубку лучше всего сдать в специализированное хранилище, а если такой возможности нет - разместить ее в шкафу в тканевом чехле и периодически проветривать на балконе», – сказали в ведомстве.

Зимнюю обувь тоже следует хранить правильно. Лучше поставить ее подошвами на ровную поверхность, а внутрь положить мешочки с содой, они помогут оставить ее сухой. Также не стоит пренебрегать и защитой обуви от моли.