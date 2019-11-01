Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем

Москва не рассматривает возможность создание военного союза с Пекином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если понимать под союзничеством военный (союз), ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время министр отметил, что отношения России и Китая «никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику, как фундамент отношений, и сферу обеспечения интересов РФ и Китая на мировой арене».

Напомним, 18 октября посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ноябре.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в октябре Путин перевел отношения с Китаем на союзнический уровень.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД