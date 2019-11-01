Россия усилила группировку войск на севере Сирии

Порядка 300 российских военнослужащих и 20 бронеавтомобилей дополнительно перебросили на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной патрулирует пограничные районы, сообщил осведомленный источник.

Каждый день российские военные полицейские будут около 10 населенных пунктов. В настоящее время военная полиция продолжает отрабатывать маршруты совместных патрулирований, передает РИА «Новости».

В пунктах, где происходит встреча, российский «Тигр» встречает турецкую колонну, после чего начинается движение по маршруту. Патруль должен проехать 150 километров за пять часов. На каждой контрольной точке российские и турецкие военные докладывают об обстановке командованию.

Напомним, в воскресенье рота военной полиции Вооруженных сил России прибыла в город Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.

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