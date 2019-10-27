Военная полиция России прибыла в Кобани для совместного патрулирования с Турцией

Рота военной полиции Вооруженных сил России прибыла в город Кобани (Айн-эль-Араб) на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами, сообщил российский офицер Михаил Елсуков.

По словам офицера военной полиции, в Кобани приветливо встретили российских военных, которые всеми силами и средствами показывают, что приносят спокойствие и уверенность местным жителям, передает ТАСС.

«Все были очень рады», – сказал Елсуков, говоря о реакции населения города на появление российской военной полиции.

Офицер уточнил, что рота российской военной полиции прибыла в Кобани «для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками», «а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия на данной территории».

По словам офицера, турецкие военные в координации с российскими будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения. Он уточнил, что маршрут проработан, а турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены.

Офицер также отметил, что курдские отряды после прихода сирийских войск «освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны».

Накануне колонна военной полиции Вооруженных сил России провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в районе Камышлы, крупнейшего города на северо-востоке Сирии.

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