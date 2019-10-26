Российская военная полиция провела патрулирование в районе Камышлы

Колонна военной полиции Вооруженных сил России провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в районе Камышлы, крупнейшего города на северо-востоке Сирии, сообщил командир подразделения Иван Волгин.

По словам командира, российские «военнослужащие впервые прошли патрулем вдоль сирийско-турецкой границы по главным улицам Камышлы и далее к западу от города в направлении поселков Амуда и Дербесие и далее до деревни Матала», передает ТАСС.

«Также мы побывали на пункте пропуска в Турцию, он находится на северной окраине Камышлы, на днях туда после семилетнего перерыва вернулись сирийские пограничники. Общая протяженность маршрута в обе стороны – более 210 км, мы проехали их за 4 часа», – рассказал Волгин.

«Линия границы на широкой равнине, обозначенная с турецкой стороны бетонной стеной с дозорными вышками, проходит в прямой видимости от нас, расстояние до нее составляет от семи до двух километров, а на отрезке между селами Хараза и Телль Хамдун – всего 5-10 метров от дороги», – уточнил командир подразделения военной полиции ВС России.

По словам офицера, за день до выхода на маршрут военные полицейские с помощью навигатора из комплекта «Ратник» провели рекогносцировку местности на дистанции 30 км, в ближайшее время планируется вдвое расширить зону патрулирования.

«В нее войдут и восточные окрестности Камышлы вплоть до населенного пункта Сималька, который расположен в 130 км от города в направлении иракского Мосула», – уточнил Волгин.

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