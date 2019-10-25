В Минобороны дали оценку сообщениям об атаке протурецких боевиков на армию Сирии

Появившиеся в некоторых зарубежных СМИ сообщения о боестолкновениях между протурецкими формированиями и правительственными силами Сирии в районе населенного пункта Телль-Тамер (Таль-Тамр) провинции Эль-Хасека не соответствуют действительности, сообщил руководитель центра генерал-майор Алексей Бакин.

Генерал сообщил, что на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции продолжается развертывание подразделений сирийской армии, передает ТАСС.

«Центр по примирению враждующих сторон отслеживает ситуацию в данных районах. В настоящее время обстановка характеризуется как стабильная», – сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Напомним, в пятницу СМИ сообщили о боестолкновении армий Сирии и Турции.

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