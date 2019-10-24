СМИ сообщили о боестолкновении армий Сирии и Турции

На северо-востоке Сирии у города Таль-Тамр произошло боестолкновение турецких войск и правительственных сил Сирийской Арабской Республики, пишут СМИ.

Сирийские подразделения оказали сопротивление, погибло несколько сирийских военных, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что в турецкие войска также вступили в бой с курдскими силами.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск на территории арабской республики приостановлена.