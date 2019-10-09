Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование роли Украины по МН17

После того, как в парламенте Нидерландов потребовали расследовать причастность Киева к крушению пассажирского самолета Boeing в Донбассе в 2014 году, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой нидерландского МИД Стефом Блоком и обсудил с ним расследование авиакатастрофы.

«Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о крушении самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний», – сообщается на сайте президента Украины.

Ранее в Раде призвали сотрудничать с Нидерландами в расследовании роли Украины в деле рейса МН17.

В начале октября стало известно, что парламент Нидерландов принял решение расследовать роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing.