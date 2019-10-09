Предательство Америкой курдов напугало Климкина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что действия США в Сирии по поддержке курдов изменчивы и непонятны.

«Поддержка США своих союзников (здесь, в частности, курдов) изменчива и непостоянна. А друзья – это главное», – написал Климкин в своем Twitter.

Он добавил, что не собирается анализировать решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии.

Главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев в своем телеграм-канале отметил, что пример ситуации с курдами показателен.

«Их пример – другим наука. Курды же как: смотрели, выбирали, и из всех сил в регионе выбрали союзником американцев. И вроде как при их поддержке даже покрошили там бойцов русской ЧВК (я про историю с Вагнером). И, наверное, думали, что у них теперь будет все в шоколаде – ну как же, союзники американцев, нифига себе. Но у американцев концепция поменялась, они из Сирии ушли», – написал Ткачев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сирийские курды поверили тому, «кому верить точно не стоит, то есть американцам».

«А я еще кстати знаю одних ребят, которые очень на помощь американцев надеются. И по этому поводу активно крутят дули в сторону страны, которая их многократно в военном плане превосходит», – добавил Ткачев.

Напомним, в Сирии проходит турецкая военная операция «Источник мира». Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что она направлена против ИГ** и «Рабочей партии Курдистана».

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд подверглись авиаударам турецких военных, среди мирных жителей появились первые раненые и убитые.

За некоторое время до начала турецкой операции зону покинули американские войска, их заброшенную базу сняли на видео.