Брошенную базу американских военных в Сирии сняли на видео

Телеканал Ruptly (является частью RT) опубликовал видеозапись с брошенной на севере Сирии военной базы США.

База находится в Тель-Аркаме, рядом с городом Рас-аль-Айном, сообщается в публикации канала на YouTube.

Вывод американских войск состоялся до начала операции турецких военных в этом районе, говорится в тексте.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии.

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд подверглись авиаударам турецких военных.