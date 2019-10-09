Зеленский заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» для Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть Крым можно только с помощью международных партнеров и мощной армии, отметив, что «формулы Штайнмайера» для полуострова нет.

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», – сказал Зеленский «Крым.Реалии ТВ», передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что на Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом.

Напомним, 1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование. После радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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