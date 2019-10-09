На Украине назвали «формулу Штайнмайера» медийным продуктом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по предоставлению особого статуса Донбассу является всего лишь «медийным продуктом», а ее автор, экс-глава МИД и ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаейр, сам не знает, в чем она заключается.

Загороднюк заявил, что «это вербальная формула, потому что ее нигде нет в письменном виде», и она «является медийным продуктом», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

При этом «сам Штайнмайер (...) не знает, что такое «формула Штайнмайера», он «просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой».

Напомним, 1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование.После радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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