Акимов попросил Путина провести конкурс «Цифровой прорыв» в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой экономики, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» в 2020 году.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать практически единодушное пожелание всех участников, чтобы провести такой конкурс, «Цифровой прорыв», под эгидой АНО «Россия – страна возможностей» в 2020 году», – сказал вице-премьер на совещании главы государства с членами правительства, передает ТАСС.

«Хорошо, еще раз поздравляю участников и победителей», – ответил Путин.

Конкурс «Цифровой прорыв» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано более 66 тыс. заявок из всех регионов России, участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом», Mail.ru, МТС и «Мегафон».

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов есть возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».

Платформа «Россия – страна возможностей» запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.