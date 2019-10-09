Во Франции заявили о поражении США на Ближнем Востоке

США, отказавшись поддерживать курдов в Сирии, предали их и одновременно потерпели поражение на Ближнем Востоке, пишет французское издание Le Figaro.

Издание вспоминает о вторжении США в Ирак, когда генерал Колин Пауэлл предупредил Джорджа Буша: «Разбил – плати». После 11 сентября 2011 года США много разбили и заплатили на Ближнем Востоке, и теперь президент Дональд Трамп задается вопросом: «Ради чего?» – передает «ИноСМИ» текст статьи Le Figaro.

Автор статьи указывает, что естественное нежелание Трампа применять американские силы в отдаленных и трудноразрешимых конфликтах достигло своего апогея.

Своим звонком президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Трамп решил судьбу курдских союзников Запада, отдав их в руки турецких врагов, пишет издание. С точки зрения курдов, отмечает СМИ, это «постыдное предательство», которое подталкивает курдов в объятия президента Сирии Башара Асада и его российских покровителей.

Также, замечает Le Figaro, у Трампа есть желание «оставить Афганистан в руках талибов через 18 лет после начала наступления на их бастион в Кабуле». Ираку президент США позволяет «постепенно смещаться на орбиту Ирана».

«Это отступление Дональда Трампа, судя по всему, отражает поражение Америки на Ближнем Востоке. Президент подтверждает стремление перевернуть страницу авантюры, которая стоила 2 трлн долларов и погубила семь тысяч солдат и 300 тыс. мирных жителей, не считая Сирии», – пишет издание.

Это поле боя, по мнению французского СМИ, «напоминает общее фиаско», где победителями выходят Россия, Иран, Дамаск и «стремящееся возродиться ИГ* (запрещено в России)». Издание заявляет, что «бегство Барака Обамы в 2011 году стало предпосылкой к расширению «Исламского государства*», а отход Трампа может «так же дорого обойтись бессильным союзникам Америки», в том числе Франции.

В среду утром военные подразделения армии Турции пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию против курдов по созданию зоны безопасности.

Перед этим Соединенные Штаты передислоцировали американские войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии.

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