Бывший сотрудник спецслужб США отреагировал на статью о «спецподразделении» ГРУ

Экс-сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт прокомментировал публикацию американской газеты The New York Times (NYT) о «спецподразделении» ГРУ, назвав работу издания пропагандой по созданию России образа «бугимена».

Бывший офицер службы психологических операций армии США Скотт Беннетт назвал работу сотрудников NYТ пропагандой, отметив, что «был шокирован, когда прочел эту статью», передает портал «360».

«Это продолжение стратегии демократов, которые обвинили Москву во вмешательстве в выборы президента США. Они пытаются выставить Россию бугименом, врагом», – рассказал он.

По словам Беннетта, NYT в принципе создает материалы, продолжающие линию «мягкой холодной войны» с Россией.

Однако большинство американцев не верят в это и не считают, что Москва каким-либо образом вмешивается в политику Штатов.

К любителям фейкньюс бывший сотрудник спецслужб США отнес также The Washington Post.

«Они (NYТ и The Washington Post) проводят демократическую линию. Они обычно плохи. А вот The Washington Times более консервативное издание, его материалам можно доверять больше», – считает Беннет.

При этом он отметил, что допускает возможность существования неких специальных подразделений разведки. Такие, по его словам, есть во многих странах, и одно из сильнейших государств в плане пропаганды – Великобритания.

«Там подменяют данные статистики. У них большой контроль над умами своих граждан. В Штатах люди более независимы и подозрительны по отношению ко всему, что пишут, что говорят власти», – заявил бывший сотрудник спецслужб.

Беннетт добавил, что зачастую именно западные спецслужбы устраивают операции «под фальшивым флагом», выставляя виноватой Россию.

В свою очередь Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что публикация NYT о «спецподразделении» ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе – это бред, связанный, вероятно, с осенним обострением, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что России выгодна стабильность и предсказуемость в российско-европейских отношениях», – добавил он.

Липовой обратил внимание на политику США, с которыми связаны такие дестабилизирующие процессы, как расширение НАТО на Восток, бомбардировки Сербии, поддержка косовских сепаратистов, активная поддержка государственного переворота на Украине.

«Все это на совести США, причем Европой они не ограничиваются и создают очаги напряжения на Ближнем Востоке и в Азии. И давайте не забудем о выходе США из ДРСМД, о непонятной ситуации с СНВ-3, о слухах о выходе Америки из договора по Открытому небу», – сказал генерал.

Ранее NYT рассказала об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.

В Думе заявили, что содержание этой статьи не имеет отношения к реальности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данный материал относится к «криминальному чтиву», а сенатор Алексей Пушков сравнил статью NYT со сценарием плохого триллера.

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