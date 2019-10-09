Песков объяснил важность исполнения минских соглашений

Исполнение минских соглашений разрешит конфликт в Донбассе, а подписавшие их страны призваны помочь в этом Украине, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае главное – выполнение минских соглашений. Это позволит Украине решить внутриукраинский конфликт и справиться с этой внутриукраинской проблемой. А те страны, которые поставили подписи под этим документом: Россия, Германия и Франция – призваны Украине в этом помочь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что никто не ставит под вопрос суверенитет Украины, а ситуация в Донбассе является внутренней проблемой Киева.

Представитель Кремля добавил, что разведение сил в районе конфликта поспособствовало бы запуску имплементации минских договоренностей.

«Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте все-таки дождемся итогов, сорвется-не сорвется. Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано. Но в целом, конечно, скажем так, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей», – пояснил он.

Песков сказал, что возможность провести саммит «нормандской четверки» зависит от решения глав государств.

«Это решение президентов, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь», – заключил Песков.

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ открыли огонь вблизи Петровского и Золотого в Донбассе перед разведением сил и средств. До этого подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Золотое в ЛНР.