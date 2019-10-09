Кремль анонсировал встречу Путина с Памфиловой в среду

Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Также сегодня будет у Путина из открытых встреч беседа с Эллой Памфиловой – это по итогам избирательной кампании», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.