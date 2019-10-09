Дипломаты отреагировали на решение Нидерландов проверить действия Киева в деле MH17

Россия всегда была готова участвовать в объективном расследовании крушения рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщили в российском посольстве в Гааге.

Так представитель посольтсва прокомментировал решение парламента Нидерландов о расследовании роли Украины в деле о крушении, передает РИА «Новости».

«Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин произошедшей катастрофы, о чем нидерландской стороне хорошо известно», – сказал источник.

Ранее стало известно, что голландский парламент единогласно одобрил требование по проведению расследования о роли Украины в крушении в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

До этого российский дипломат обвинил Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения рейса МН17 на Украине в стремлении подогнать результаты расследования под заранее заготовленные обвинения.

Напомним, совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что версия о «вине России в гибели «Боинга» начала разваливаться.