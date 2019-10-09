Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

Иранские войска начали ранее не объявленные учения на северо-западе страны, рядом с турецкой границей, заявил президент страны Хасан Роухани.

Учения проводятся с целью оценки боеготовности подразделений, их мобильности на поле боя, передает Reutes со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Также Роухани призвал Турцию проявить сдержанность и не допустить военных действий на севере Сирии.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Россия выступила против военной операции Турции на севере Сирии.

В среду СМИ сообщили, что подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе.