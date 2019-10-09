В ходе акции «Сохраним лес» высажено более 15 млн деревьев

На среду, 9 октября, количество деревьев, высаженных в рамках акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология», превысило 15 млн, в экологическом марафоне приняли участие более 1 млн человек, сообщили в Рослесхозе.

Как сообщили в ведомстве, поддерживаемые звездами шоу-бизнеса и известными медиа-персонами волонтеры совместно со специалистами лесного хозяйства уже пополнили зеленый фонд страны на несколько млн саженцев. В минувшие выходные – в Иркутской области ко Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединилась телеведущая Яна Чурикова, которая вместе с добровольцами и учащимися школьного лесничества посадила более 300 саженцев сосны.

Активно проходит акция и в Центральном федеральном округе. Высажено более 5,5 млн деревьев. Лесовосстановительную кампанию поддержала Московская область. В акции приняли участие около 300 тыс. человек, они посадили саженцы ели и сосны, а также традиционные для центральной лесополосы кустарники – сирень, боярышник, липу, рябину.

На более чем 1,5 млн молодых сосен, елей, лиственниц, лип и рябин расширился и зеленый пояс Татарстана: именно столько было высажено добровольцами. Акция прошла во всех муниципальных образованиях региона и была приурочена к 100-летию республики.

За один день в Республике Башкортостан появилось 245 аллей, высажено более 70 тыс. деревьев. В Республике Марий Эл участники акции «Сохраним лес» посадили 18 тыс. саженцев сосны. Всего на сегодняшний день в Приволжском федеральном округе высажено около 2 млн новых деревьев.

Не осталась в стороне и «Таврида – АРТ». Молодые художники, скульпторы, архитекторы, музыканты и писатели высадили 150 деревьев и 300 кустарников. Этой акцией лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» была открыта в Южном федеральном округе.

Напомним, что Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в середине сентября. Все места посадок леса в регионах страны нанесены на интерактивную карту на сайте https://сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте». На этих интернет-ресурсах можно выбрать ближайшие точки посадки леса, а также найти контакты представителей лесных ведомств. Кампания «Сохраним лес» продлится до 31 октября, стать ее участником может каждый. В рамках акции планируется посадить 30 млн деревьев на территории Российской Федерации.