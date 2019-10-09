В российском детском лагере украли кухню, столовую, туалеты и бани

В детском палаточном лагере «Перевал» для воспитанников детдомов в Томской области украли столовую, кухню и уничтожили баню, заявил организатор лагеря Виктор Сиротин.

«Вы может помните, что в этом году мы проводили два лагеря. Так вот, тот, который в Томске – похищен и украден. Наш лагерь, который был специально построен – наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены. Возбуждено уголовное дело. Мы конечно же не очень верим, что что-то найдется, но надеемся. Это просто офигенно – украсть лагерь у детей», – написал Сиротинв Facebook.

Ущерб директор лагеря оценивает в 300 тыс. рублей. Руководство «Перевала» также объявило сбор средств на восстановление построек.

В мае сообщалось, что в Мурманской области неизвестные похитили заброшенный железнодорожный мост через реку.