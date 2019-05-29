В России украли железнодорожный мост

В Мурманской области неизвестные похитили заброшенный железнодорожный мост через реку Умба, об этом сообщили в региональном УМВД.

Жители поселка Коашва пожаловались в полицию на пропажу моста, сообщила представитель ведомства Валерия Филиппова, передает «Российская газета». По ее словам, сотрудники правоохранительных органов устанавливают собственника исчезнувшей конструкции.

Само сооружение располагалось рядом с заброшенным поселком Октябрьский.

Местные жители предположили, что мост обрушили в реку и похитили злоумышленники, которые могли сдать его в металлолом.

В администрации города Кировск, находящемся в том же районе, где пропал мост, изданию сообщили, что исчезнувший мост много лет никем не использовался и не числится на городском балансе.

Ранее по мосту проходила железнодорожная ветка, соединяющая поселки Айкувен и Ловозеро. По ней вывозили концентрат редкоземельных металлов.

