Автор научной теории о расширяющейся Земле найден мертвым в Москве

В Москве найден мертвым 80-летний ученый, автор геологической теории о расширяющейся Земле Владимир Ларин.

В последнее время Ларин страдал от сильной боли из-за онкологического заболевания, передает «Московский комсомолец».

По некоторым данным, следователи рассматривают версию о самоубийстве.

Владимир Ларин – автор гипотезы о расширяющейся Земле, согласно которой движение материков может отчасти быть связано с увеличением объема планеты. Ларин также является автором пяти книг и более 40 научных статей.