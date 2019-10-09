На Камчатке прошли учения по спасению аварийной подлодки

Спасательные силы Тихоокеанского флота провели учения по спасению лежащей на грунте «аварийной» подводной лодки, в ходе учений применялся глубоководный батискаф АС-30, сообщили в Минобороны.

«Спасательное судно «Георгий Козьмин», на борту которого базируется автономный аппарат «АС-30», вышел в район боевой подготовки для выполнения упражнения. В полигоне специалисты спустили батискаф на воду, затем аппарат погрузился и осуществил поиск стенд-макета эпроновской выгородки подлодки, лежащего на глубине порядка 30 метров», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили, что глубоководный аппарат подошел к макету, осмотрелся и закрепился на комингс-площадке.

«Экипаж «АС-30» отработал на практике алгоритм проведения спасательных работ по эвакуации экипажа условно аварийной подводной лодки. В паре с обитаемым батискафом на глубине находился и роботизированный аппарат «Веном», он контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ», – рассказали в российском военном ведомстве.

По сообщению Минобороны, учения позволили совершенствовать действия экипажа глубоководного автономного аппарата в условиях ограниченной из-за цветения воды видимости.

Напомним, в августе 2014 года начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морского флота (ВМФ) России Дамир Шайхутдинов заявил, что закончена модернизация подводного аппарата АС-30, он успешно прошел испытания на глубине 1000 метров и находится в составе службы поисковых и аварийно- спасательных работ Тихоокеанского флота.

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