Власти КНДР поддержали политику Путина по защите суверенитета России

Руководство КНДР поддерживает политику президента России Владимира Путина, направленную на защиту национальных интересов и суверенитета страны, заявил председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Рен Хэ.

«Мы полностью поддерживаем и разделяем политику [президента России Владимира] Путина по защите суверенитета России», – передает ТАСС слова председателя президиума ВНС на встрече с делегацией руководителей российских СМИ, которая находится в Пхеньяне с рабочим визитом.

Цой Рен Хэ добавил также, что руководство КНДР уверено, что Россия успешно справится со всеми внешними вызовами, направленными на то, чтобы препятствовать развитию страны.

Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин одним из первых мировых лидеров поздравил Ким Чен Ына с днем образования КНДР.

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