Путин поздравил Ким Чен Ына с днем образования КНДР

Президент России Владимир Путин одним из первых мировых лидеров поздравил Ким Чен Ына с днем образования КНДР.

«Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю 71-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Отношения между Российской Федерацией и КНДР носят дружественный, конструктивный характер – это в полной мере подтвердила наша апрельская встреча во Владивостоке», – приводит ТАСС текст телеграммы со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Убежден, что дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и благополучия», – отметил российский лидер.

Напомним, в июне Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России. В своем послании он отметил, то как «стойкий и трудолюбивый российский народ» под руководством Путина справляется с различными вызовами и добивается больших успехов в построении сильного и процветающего государства.

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