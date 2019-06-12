Мировые лидеры поздравили россиян с Днем России

Мировые лидеры поздравили с Днем России главу государства Владимира Путина и россиян.

Так, наилучшие пожелания гражданам России направила королева Великобритании Елизавета II. Фотография послания размещена на странице посольства Великобритании в России в Facebook.

«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника – Дня России», – отметила королева.

Также свои поздравления выразил лидер КНДР Ким Чен Ын. В своем послании он отметил, то как «стойкий и трудолюбивый российский народ» под руководством Путина справляется с различными вызовами и добивается больших успехов в построении сильного и процветающего государства.

«Шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу дружественной России от имени правительства и народа КНДР», – цитирует поздравительную телеграмму РИА «Новости».

Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа также направили в Кремль свои поздравления.

Они пожелали российскому президенту «здоровья и счастья», а «правительству и дружественному российскому народу – прогресса и процветания».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции двух стран поможет приумножить традиции белорусско-российской дружбы.

По его словам, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории России – укрепления суверенитета и обеспечения национального единства.

Залогом устойчивого развития общества и благополучия Александр Лукашенко назвал приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в поздравительной телеграмме отметил, что на сегодняшний день Россия – это пример стабильного социально-экономического и общественно-политического развития, а также «последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене».

Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России – мира и процветания.

Ранее Герой России Вячеслав Бочаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что День России – это хороший повод собраться за семейным столом и вспомнить историю своего рода. Сопредседатель ОНФ Елена Цунаева назвала этот праздник поводом гордиться своей страной.