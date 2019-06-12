День России стал праздником укрепления духовно-нравственных ценностей

«День России для меня – это повод не просто отдохнуть. Я много работаю с молодежью и для меня очень важно, чтобы в этот день стало традицией вспоминать историю нашего государства», – сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Вячеслав Бочаров. По его словам, День России – это хороший повод собраться за семейным столом и вспомнить историю своего рода.

Первый замсекретаря Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров рассказал, что в Георгиевском зале Кремля, где он сейчас находится, особо ощущается праздничная атмосфера Дня России. В среду Бочаров прибыл в Кремль для получения государственных наград из рук президента Владимира Путина.

«День России для меня – это повод не просто отдохнуть. Я много работаю с молодежью и для меня очень важно, чтобы в этот день стало традицией вспоминать историю нашего государства через историю своей семьи. Было бы здорово, если бы родители, дедушки-бабушки сидели за одним столом и вспоминали историю своего рода. Из таких маленьких ручейков и складывается история России», – заметил Бочаров.

Он убежден, что День России укрепляет духовные скрепы страны. После приема в Кремле Бочаров собирается присоединиться к семейному торжеству и провести время со своими детьми и внуками.

«Вчера в Татарстане я присутствовал на церемонии спуска на воду малого ракетного корабля с гордым названием «Ингушетия». Это тоже новейшая история нашей страны, это развитие обороноспособности нашего государства. Я буду говорить об этом событии за семейным столом. Такие маленькие истории, которые ты можешь рассказать своим детям и внукам – это и есть история нашей страны», – считает Бочаров.

В то же время он подчеркнул, что история России – это не последние 30 лет, а тысячи лет. «Когда об истории России будут говорить в семье, это будет особое внимание детей к знаниям своих родителей. Это передача духовно-нравственных ценностей. Это вечные ценности. А когда говорить о них, как ни в этот день – в день своего государства с тысячелетней историей?» – подытожил Вячеслав Бочаров.

Статус нерабочего дня 12 июня получил летом 1992 года, однако впервые праздник отмечался в 1995 году. В День России традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.

В 1998 году тогдашний президент страны Борис Ельцин предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России, но официально такое название праздник получил с момента вступления в силу нового Трудового кодекса 1 февраля 2002 года. С 2001 года День России отмечается праздничными салютами в Москве и других городах страны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве состоятся десятки различных мероприятий. В Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут концерты, а на Никитском бульваре состоится княжеский пир. Гости смогут поучаствовать в приготовлении вкусных блюд. На площадке «Москва Ивана Грозного» на Яузском бульваре покажут драму «Царь Максимилиан» о конфликте тирана-язычника с сыном, принявшим христианство.