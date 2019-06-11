Составлен путеводитель по главным мероприятиям Дня России в Москве

В День России жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки. Праздничную программу подготовили 28 парков столичного Департамента культуры.

12 июня в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. На сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. Кроме того, в парках можно будет поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, посетить уроки рисования и даже научиться делать воздушных змеев, сообщается на сайте мэра Москвы.

В парке «Сокольники» откроется выставка картин, посвященных Дню России. Полотна создадут прямо на месте, и посетители смогут увидеть художников за работой.

Все ценители фортепианной музыки могут посетить Парк Горького. Основным событием 12 июня здесь станет марафон пианистов. Музыкальную эстафету проведут в ажурной беседке парка с 14.00 до 19.00. Пианисты исполнят известные произведения русских классиков, а также собственные сочинения.

Музей-заповедник «Царицыно» отметит День России большим концертом. В Баженовском зале Большого дворца выступит камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством Антона Паисова. Солировать будет скрипачка из Токио аспирантка Московской консерватории Хироко Нинагава. Оркестр исполнит музыку из известных кинофильмов и мюзиклов.

В День России гостей ждут в Серебряном бору, «Кузьминках», а также в экоцентрах «Скворечник», «Конный двор» и «Битцевский лес».

В 11.00 на природной территории «Серебряный бор» начнется спортивно-экологический праздник. Гостей ждут соревнования по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. Также посетители смогут поиграть в шашки, дартс, жульбак, корнхол, петанк и поучаствовать в веселых стартах.

В 12.00 в экоцентре «Конный двор» пройдет занятие «Природное богатство России», посвященное многообразию животного и растительного мира нашей страны. Посетителям расскажут о видах особо охраняемых природных территорий и их назначении, а также о занесенных в Красную книгу зверях и птицах, которых можно встретить только в России.

Для посетителей экоцентра «Битцевский лес» проведут квиз-викторину «Страна разнообразия». Организаторы подготовили более 60 вопросов о России и культурных особенностях ее народов. Начало в 14.00.

Участники фестиваля «Времена и эпохи» подготовили специальную программу ко Дню России. 12 июня гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

На площадке «Шелковый путь. От Руси до халифатов» (Тверской бульвар, дом 2) пройдет театрализованная экскурсия. По поручению багдадского халифа арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан отправится в страну русов. Он увидит византийские диковинки, пообедает с хазарами и наконец доберется до своей цели.

На Никитском бульваре, где располагается площадка «Ремесленный посад», в День России пройдет княжеский пир. Гости смогут принять участие в соревновании по приготовлению самого вкусного блюда. А на площадке «Москва Ивана Грозного» на Яузском бульваре покажут драму «Царь Максимилиан» о конфликте тирана-язычника с сыном, принявшим христианство.

С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные городскому Департаменту культуры, будет свободным. 12 июня можно будет бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, выставочный зал «Солянка ВПА», Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека.