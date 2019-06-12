День России назвали поводом гордиться своей страной

«Я считаю, что День России – это праздник для всех. Это повод гордиться своей страной, городиться своей историей и тем, что происходит сейчас», – сказала газете ВЗГЛЯД сопредседатель ОНФ Елена Цунаева о значении Дня России, который отмечается 12 июня.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ), ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева подчеркнула, что День России посвящен стране, «в которой я родилась».

«Все россияне – счастливые люди, потому что у нас самая замечательная страна. Главное богатство России – это люди», – уверена Цунаева.

Она особо отметила канву исторических событий России. «Я историк по образованию и знаю, что делали граждане России в разные эпохи. Конечно, это защита отечества, как говорили наши предки, не жалея живота своего. Это, конечно, и созидание», – напомнила Цунаева.

Сопредседатель ОНФ убеждена, что сегодня «мы можем гордиться нашими гражданами». «Это особенно показал прошлый год, когда мы отмечали Год добровольца. Сколько у нас замечательных людей, готовых помочь родине и гражданам, чтобы им жилось еще лучше и счастливее. Я считаю, что День России – это праздник для всех. Это повод гордиться своей страной, городиться своей историей и тем, что происходит сейчас», – подытожила Елена Цунаева.

Летом 1992 года Верховный совет РФ присвоил дате 12 июня статус праздничного нерабочего дня. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В День России традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.

В 1998 году президент России Борис Ельцин предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года – с момента вступления в силу нового Трудового кодекса РФ, в котором были прописаны праздничные и выходные дни.

С 2001 года День России отмечается праздничными салютами в Москве и других городах страны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, только в столице состоятся десятки различных мероприятий. В среду в Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. На Никитском бульваре, где располагается площадка «Ремесленный посад», пройдет княжеский пир. Гости смогут принять участие в соревновании по приготовлению самого вкусного блюда. А на площадке «Москва Ивана Грозного» на Яузском бульваре покажут драму «Царь Максимилиан» о конфликте тирана-язычника с сыном, принявшим христианство.