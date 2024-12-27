Кот Толик получил звание прапорщика в МЧС Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале МЧС Москвы говорится, что это событие стало значимым для всего коллектива, так как за годы службы Толик стал не только другом, но и талисманом пожарных.

В честь получения звания сотрудники МЧС смастерили для Толика миниатюрные погоны. В дальнейшем они планируют сшить для него специальную форму МЧС, чтобы подчеркнуть его статус в пожарной части.

Толик известен тем, что активно участвует в жизни гарнизона, посещает разводы караулов и сопровождает спасателей на выезды, а также встречает их по возвращении.



