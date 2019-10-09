В Польше оценили эффективность российского спецназа

Польский военный публицист, специалист по истории военного дела, писатель Марчин Гавенда в своей статье для издания Defence24 отмечает, что российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас.

По словам автора материала, многие годы слабой стороной сил специального назначения России было устаревшее оснащение, однако ситуация изменилась, передает РИА «Новости».

«Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний», – указывает публицист.

По его данным, сейчас российские спецназовцы активно применяют современные прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, многофункциональные средства наблюдения и другое оснащение.

Кроме того, на вооружении специальных подразделений стоит современная техника, которая, как пишет Гавенда, позволяет повысить их эффективность: бронеавтомобили «Тайфун-К», «Рысь», «Тигр», беспилотные летательные аппараты различного назначения, мобильные системы комплекса разведки и управления связи «Стрелец» и так далее.

По мнению эксперта, важную роль в повышении эффективности российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где были получены ценные навыки проведения операций в пустынной, горно-лесистой и урбанизированной местности.

Переход на контрактную систему службы и полученный боевой опыт значительно повысили уровень профессионализма российских «коммандос», заключает автор.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД