Парламент Турции продлил на год мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

Согласно результатам голосования, Великое национальное собрание Турции (парламент) продлило мандат на проведение операций в Сирии и Ираке на год.

Таким образом, мандат продлен до 30 октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Напомним, в прошлую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись, поддерживать операцию Турции на севере Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что если «по своей великой и непревзойденной мудрости» он сочтет действия Анкары недопустимыми, то полностью разрушит экономику Турции.