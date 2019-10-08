Путин подписал указ о назначении нового директора ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Калашникова на должность главы Федеральной службы исполнения наказаний.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте документа, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации.

СМИ сообщали, что Калашников ранее руководил УФСБ по Красноярскому краю и служил в контрразведке.