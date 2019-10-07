Цены на нефть стабилизировались после падения на прошлой неделе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром стабилизируются после резкого снижения по итогам предыдущей недели.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 58,34 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06%, составив 52,85 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник цены на нефть стабилизируются после того, как стоимость обеих марок сырья по итогам предыдущей недели снизилась более чем на 5% на фоне слабой статистики из Европы и США, которая усилила опасения за перспективы мировой экономики и спроса на сырье.