У России оказалось больше танков, чем у всех стран НАТО вместе взятых

Американские СМИ со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнили число танков у России и стран НАТО.

Как пишет We Are The Mighty, у России есть около 22 тыс. танков. Европейские страны НАТО обладают примерно 11 тыс. танков. Если добавить танки США и Канады, то у НАТО наберется 18 тыс. боевых машин.

Отмечается, что среди членов НАТО больше всего танков у Турции – 3,2 тысячи, передает РИА «Новости».

Напомним, «Уралвагонзавод» рассказал о российских танках Т-90М, Т-14 «Армата» и Т-80БВМ.

