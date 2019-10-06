Парижане вышли на многотысячную акцию против права гей-пар на ЭКО

В Париже прошла акция протеста против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары. В митинге приняли участие по меньшей мере 74,5 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV.

Законопроект принят французским национальным собранием в первом чтении в конце сентября, передает РИА «Новости».

Согласно данной инициативе, одинокие женщины и женщины, состоящие в однополых отношениях, смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов, включая экстракорпоральное оплодотворение и донорство спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.

Манифестанты выступили за сохранение традиционной семьи и аннулирование данного законопроекта. По независимой оценке, в марше приняли участие 74,5 тыс. человек, а организаторы акции насчитали 600 тыс. участников. По данным префектуры, в акции приняли участие 42 тыс. человек.

Шествие прошло мирно.

Ранее китайские ученые впервые получили потомство от однополых родителей.

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