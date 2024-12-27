Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
Куренков доложил Путину о действиях в связи с разливом мазута в Черном море
Президент Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ликвидацию ЧС после разлива мазута в Черном море, произошедшего из-за аварии с танкерами.
Путин провел рабочую встречу с главой МЧС в рамках обсуждения введенного режима чрезвычайной ситуации федерального значения в Черном море, передает ТАСС.
На встрече обсуждались не только меры по ликвидации последствий разлива мазута, но и текущая работа подразделений МЧС в регионе.
Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Накануне в связи с инцидентом на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
Ранее Куренков заявил, что проблема загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае будет решена в ближайшее время, сплошного загрязнения нет, однако отметил, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, которые связываются с изменением климата.