Куренков доложил Путину о действиях в связи с разливом мазута в Черном море

Tекст: Александра Юдина

Путин провел рабочую встречу с главой МЧС в рамках обсуждения введенного режима чрезвычайной ситуации федерального значения в Черном море, передает ТАСС.

На встрече обсуждались не только меры по ликвидации последствий разлива мазута, но и текущая работа подразделений МЧС в регионе.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Накануне в связи с инцидентом на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

Ранее Куренков заявил, что проблема загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае будет решена в ближайшее время, сплошного загрязнения нет, однако отметил, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, которые связываются с изменением климата.