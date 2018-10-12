Ученые впервые получили потомство от однополых родителей

Исследователям из Китайской академии наук удалось впервые получить живое потомство от однополой пары лабораторных мышей.

Работа ученого Ху Баояна и его коллег была опубликована в журнале Cell Stem Cell, передает «Ридус».

Исследователи уверены, что в будущем их работа не только позволит однополым парам обзаводиться собственными детьми, но и поможет медикам корректировать серьезные нарушения развития плода на ранней стадии.

Отмечается, что в природе у млекопитающих не известно ни одного вида, способного к партеногенезу – размножению без участия половых клеток самца. Формированию таких эмбрионов препятствует «настройка» работы ДНК родителей: некоторые необходимые гены действуют исключительно в материнской копии, а некоторые – только в отцовской.

«Настройка» производится за счет химического присоединения к соответствующим участкам ДНК метильных групп, и для нормального развития потомства ее необходимо «обнулить».

Специалисты выделяли гаплоидный геном у двух самок мышей, после чего использовали ГМ-технологию редактирования генома CRISPR для точечного включения трех подавленных генов, важных для развития стволовых клеток.

После модифицированные молекулы ДНК пересадили в донорские яйцеклетки, а их – самкам мышей, которые служили суррогатными матерями.

Всего было подготовлено 210 эмбрионов, из которых только 14% формировались нормально и привели к появлению здоровых и способных к нормальному размножению потомков.

Отмечается, что эксперимент с парой самцов прошел не очень удачно: ученые отредактировали шесть генов, и из всех 1023 подготовленных эмбрионов родились только 1,2%. Появившиеся мышата были вдвое крупнее обычных и погибали вскоре после рождения. Специалисты продолжают работать с самцами, чтобы достичь желаемого результата.

Указывается также, что технология получения потомства от двух однополых родителей может оказаться незаменимой для спасения вымирающих видов животных, таких как северные белые носороги, последний самец которых умер около полугода назад.