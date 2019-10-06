Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тыс. долларов

Российский бизнесмен Игорь Рыбаков объяснил «трезвым расчетом» свои действия на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге, когда он высыпал на посетителей мероприятия 20 тыс. долларов.

В интервью 74.ru Рыбаков заявил, что в детстве отец подарил ему доллар и посоветовал приумножить его, а затем передать другому человеку.

Бизнесмен пояснил, что решил поделиться «символическим билетом» для больших начинаний со зрителями, поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью х10, то есть «умножь на десять».

Рыбаков признался, что повышение благосостояния и уровня счастья людей стало целью его жизни.

«Это мои вложения в осуществление моей цели. Я инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства – ему их не жалко», – заявил он.

За час выступления миллиардер заработал 200 тыс. долларов, а высыпанные 20 тыс. долларов он назвал «кэшбеком».

47-летний Игорь Рыбаков входит в список богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2019 году, его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов. Совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонд».