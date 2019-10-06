Протоиерей Смирнов призвал учить церковнославянский язык вместо английского

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей нужно обучать не английскому, а церковнославянскому языку.

Он заявил, что сейчас «ребеночек не успел родиться – уже английскому учат», хотя на самом деле, считает он, «надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому (мы от греков восприняли нашу веру)», передает «Интерфакс».

«А так, конечно, стоит (на богослужении) как столица Камбоджи (Пном Пен – прим. ВЗГЛЯД) и ничего не понимает», – сказал отец Димитрий.

По его мнению, именно церковнославянский является «настоящим языком».

«А современный язык – это ненастоящий, там половина англицизмов – все же щеголяют... Вместо коробки для еды «фудбокс» говорят в самолете. «Все ли получили фудбоксы?» Привет, я что, в Америку лечу?» – отметил священник.

Смирнов известен своими высказываниями. Недавно он выступал против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО, выступал против теории Дарвина и говорил о слабости женского ума.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД