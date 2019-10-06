Российский хоккеист клуба КХЛ умер от рака в 29 лет

Хоккеист новосибирской «Сибири» россиянин Самвел Мнацян умер на 30-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает Федерации хоккея России (ФХР).

«В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», – передает «Р-Спорт» сообщение ФХР.

Мнацян играл на позиции защитника. В КХЛ играл за казахстанский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», владивостокский «Адмирал». Игроком «Сибири» стал в мае 2018 года. В августе 2018 года новосибирский клуб сообщил, что у хоккеиста диагностировано онкологическое заболевание, требующего незамедлительного лечения. Он не успел сыграть за «Сибирь» ни одного матча.

Всего в КХЛ провел 183 матча, набрал 13 очков.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что опухоль на спине у хоккеиста образовалась и начала стремительно расти после удара в спину во время одного из матчей.